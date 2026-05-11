千原ジュニアが１０日、読売テレビ・日本テレビ系「にけつッ！」で、医療学会に呼ばれたときに驚きの肩書で呼ばれたことを明かした。ジュニアは「医療学会、一般の方も参加で生きる医療学会に呼ばれて」と切り出し、ケンドーコバヤシは「なんで？」と質問。ジュニアは「こんな会場で、（観衆の）半分以上はお医者さん。ものすごい関西の大きな病院のお医者さんと、もう一人は医療ＣＧのプロデューサー。すごい人」で、最後に呼