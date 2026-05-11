【元局アナ青池奈津子のメジャー通信】左腕の神経が傷つき、手に障害を残したまま大リーグで夢をかなえている選手がいる。ちょっとしたヒットを打っただけでもホームランを打ったかのように無邪気に跳びはねて喜ぶエネルギッシュなクリストファー・モレル（愛称クリス）。グラブには「スマイリーフェース」のキュートな絵文字の刺しゅうを入れている。チームメートやスタッフらに「いつだって笑顔でハッピー・ゴー・ラッキーのモ