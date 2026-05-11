大相撲夏場所２日目（１１日、東京・両国国技館）、横綱豊昇龍（２６＝立浪）が日本相撲協会に「右ハムストリングス損傷、約２週間の安静を要する見込み」との診断書を提出して休場した。豊昇龍は初日（１０日）に小結高安（３６＝田子ノ浦）との取組で右太もも裏を負傷した。自力で歩くことができず、車イスに乗って国技館内の相撲診療所に直行。引き揚げる際も右脚を引きずるしぐさを見せていた。師匠の立浪親方（元小結