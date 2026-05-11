平年より気温が高くなる見込みと噂される今季は、強まる紫外線に加えて暑さも気にかける必要がありそう。UVケア機能を備えた【ROPÉ PICNIC（ロペピクニック）】の「シャーベットニット」シリーズのトップスは、そんなこの春夏の強い味方になってくれるはず！「シャリ感のあるドライタッチな肌触り」（公式ECサイトより）という素材で心地よくおしゃれを楽しめそうな、カーディガンや半袖トップスを紹介しま