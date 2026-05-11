猫が『フードに飽きてしまう』ときの理由 1.同じ味や香りが続いて刺激が足りない 猫は「変化を好まない」と思われがちですが、実は食事に関しては少し違います。毎日同じフードでも食べ続ける子が多い一方で、ある日ふっと食いつきが落ちることも珍しくありません。 これは人でいう「お気に入りの料理でも毎日だと飽きる」という感覚に近いもの。特にウェットフードや香りの強いフードに