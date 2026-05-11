普段何気なく使っている言葉。あまり深く考えずに使っている方も多いのではないでしょうか？ 筆者自身も普段、よく考えずに言葉を発していると思います。しかし今回、筆者の知人から聞いたお話で、言葉選びの重要性を考えさせられることになりました。そんなエピソードを紹介します。 友人と外食 少し前に出産を終え、今日は産後初めて子どもを連れてお出かけです！ 友人が子連れに慣れていない私に合わせてくれて