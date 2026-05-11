磐田を破った福島、三浦知良「チームや選手を成長させる大きな1勝になる」J3の福島ユナイテッドFCが、歴史的な勝利をあげた。福島は5月10日、J2・J3百年構想リーグでJ2のジュビロ磐田と対戦。前半1-1で折り返しながら後半に持ち前の細かいパス回しから3ゴールし、4-2で快勝した。2014年のJリーグ入り以来、J1優勝経験のあるチームに勝ったのは初。後半43分から出場したFW三浦知良（カズ、59）も「大きな1勝」と喜んだ。ピンク