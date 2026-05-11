「嘘ですよね？間違いですよね？」──落選中の枝野幸男元立憲民主党代表の書き込みが波紋を広げている。中道改革連合が7日の党会合で、安定的な皇位継承策として「旧宮家の男系男子を養子として皇族に迎える案を容認」と報じられたのを受け、自身のXで驚きをあらわにしたのだ。【もっと読む】高市首相が天皇皇后のお望みに背を向けてまで「愛子天皇待望論」に反対する内情中道結党前の立憲は、自民党が優先する養子案には慎重姿