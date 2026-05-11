歌手の小泉今日子（60）が5月9日、翌10日に開かれる自身のツアー「KK60〜コイズミ記念館〜KYOKO KOIZUMI TOUR 2026」の沖縄での最終公演をもって、今年の活動を休止すると発表した。突然の“休養宣言”に驚く声は多いが、併せてX上には《2026年内の休養とは日本国憲法9条を朗読し過ぎましたかな》といった“憲法”に絡めた反応も多数見られる。週刊誌芸能記者はこう説明する。【もっと読む】小泉今日子が還暦ライブで披露した"反