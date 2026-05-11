ロケバス内で20代の女性に性的暴行をしたとして、不同意性交と不同意わいせつの罪に問われているお笑いトリオ「ジャングルポケット」元メンバーの斉藤慎二被告（43）の公判が続いている。【もっと読む】裁判開始後もバウムクーヘン販売 斉藤慎二被告に集まり始めた冷ややかな“メンタル称賛”の声5月8日に東京地裁で行われた第3回公判では、検察側の証人として番組を担当していたディレクターの尋問が行われ、被害を聞いた際は