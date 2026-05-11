やや盛り上がりに欠ける春ドラマの中でも安定した人気で幅広い視聴者層を取り込んでいるのが、永作博美（55＝写真）主演のTBS系火曜ドラマ「時すでにおスシ!?」。【さらに読む】朝ドラ“母親役”が好評の永作博美は実生活でも「いいお母さん」 すっぴんでご近所付き合いひょんなことから“鮨アカデミー”に入学した、子育てを終えたみなと（永作）が主人公。《個性的な仲間たちとの出会いに刺激を受けながら前向きに生きる、笑