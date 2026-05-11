『ぽこ あ ポケモン』のポケモンたちが、極楽湯に登場するスペシャルイベント「ぽこ あ ポケモン 湯ったりらいふ」を開催。オリジナルイベントグッズやメニューが販売されるほか、『ぽこ あ ポケモン』のポケモンたちをイメージしたお風呂に館内装飾と、内容盛りだくさんなイベントです！ 極楽湯「ぽこ あ ポケモン 湯ったりらいふ」 開催期間：2026年5月28日(木)〜6月16日(火)開催店舗：極楽湯・RAKU SPAグループ