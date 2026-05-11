記事ポイントミリ波レーダーが呼吸・動きを非接触で検知し、カメラなしで家族を見守りますiSure(AIスマートコンセント)が家電の使用状況をリアルタイムで分析し、生活行動の変化を把握します工事不要でコンセントに差し込むだけで利用でき、プライバシーに配慮した設計です 離れて暮らす高齢の親や在宅療養中の家族の様子が気になる方に向けた、カメラ不使用の見守りサービスが始まります。フインガルリンクはUEC Japanと技術