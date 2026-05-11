記事ポイント令和8年度から、サ高住整備費補助の要件が「25m2以上・キッチン付」に変更されます新要件を満たすサ高住は全国でわずか15%（1,232か所）にとどまります新要件対応型のオペレーターランキングではSOMPOケア株式会社が6千戸以上を供給して首位です サービス付き高齢者向け住宅（サ高住）の整備費補助の要件が、令和8年度（2026年度）から居室面積25m2以上・住戸内キッチン付という新基準に変わります。この変更を受