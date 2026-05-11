◆第２１回ヴィクトリアマイル・Ｇ１（５月１７日、東京競馬場・芝１６００メートル）断然の中心と目されているエンブロイダリー（牝４歳、美浦・森一誠厩舎、父・アドマイヤマーズ）。その２冠牝馬が制した昨年のクイーンＣで、２着に入ったのがマピュース（牝４歳、美浦・和田勇介厩舎、父マインドユアビスケッツ）だ。勝ち馬には２馬身半差離されたが、大きなフットワークでコース適性の感じさせる走り。今回は伏兵扱いにな