人気ラッパーのＺｅｅｂｒａが１１日、都内で会見を行い、女性ラッパーオーディション「ＧＯＬＤＥＮＭＩＣ」（エントリー期間＝２４日〜６月２０日まで）の開催を発表した。同オーディションは新たな女性ラッパーの才能を発掘することを目的としたもの。容姿、年齢、経歴は問わない。Ｚｅｅｂｒａがオーガナイザーと審査員、音楽プロデューサーのＳＴＵＴＳが課題曲のトラック監修を務める。オーディションに密着した番組が