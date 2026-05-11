2026年は仮面ライダー生誕55周年。そんな特別な年に「仮面ライダームービープロジェクト」と題し、仮面ライダー新作映画の制作が決。特別な年に仮面ライダー生誕55周年記念作として『アギト−超能力戦争−』が4月29日に全国公開となった。4DX上映が決定し、仮面ライダーG7の渾身のライダーキックが描き出されたポスタービジュアルが公開となった。【写真】ついにアギトの力を取り戻してオルタリングを腰に巻く津上翔一本作は、