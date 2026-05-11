古城探検家の今泉慎一さんが、「豊臣兄弟ゆかりの“戦う城”」の歩き方と、秘められた歴史ドラマを紹介する本連載。第2回はいずれも石垣が見どころの名城。竹田城（兵庫県朝来市）と高取城（奈良県高取町）です。文・写真＝今泉慎一秀長に縁深き天空の城・竹田城「天空の城」またの名を「日本のマチュピチュ」。竹田城の名を知らなくても、雲海に浮かぶ絶景を目にしたことがある方は多いと思います。この城、実は大河ドラマ『豊臣