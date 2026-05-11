『攻殻機動隊』シリーズの新作テレビアニメ『攻殻機動隊 THE GHOST IN THE SHELL』が、カンテレ・フジテレビ系で7月7日午後11時より放送されることが決定した。あわせてキービジュアルとPV第3弾、ストーリー・キャラクター・スタッフ情報が公開され、物語は西暦2029年、近未来の日本が舞台となる。【動画】正体不明のハッカー登場！公開された『攻殻機動隊』新作アニメ映像新作アニメの物語は、西暦2029年、企業のネットが星を