家と比べて掃除を怠りがちな車は、ダニにとってのパラダイス。餌が豊富で身を隠せる場所も多く、すみつきやすい環境が整っているのだそう。28年もの間、ダニをはじめとする害虫の飼育を担当してきたアース製薬株式会社 赤穂研究部の有吉立さんに、車内のダニを減らす効果的な掃除方法を教えてもらいます。車内でダニが発生しやすい理由家の中と比較した場合、車内のダニの数は家の中と同等、あるいは場所によっては家の中よりも高