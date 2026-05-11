10日(現地時間)、バルセロナはラ・リーガ第35節でレアル・マドリードと対戦し、2-0で勝利を収めた。この結果、バルセロナは2シーズン連続となるリーグ優勝を決めた。引き分け以上でリーグ優勝決定という状況でレアルとの『エル・クラシコ』に臨んだバルセロナは、9分にマーカス・ラッシュフォードがフリーキックから先制弾を叩き込むなど序盤からレアルを圧倒。18分にはフェラン・トーレスが追加点を決めてリードを2点に広げると、