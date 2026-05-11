JAL系列LCCとして破格の通信サービス株式会社ZIPAIR Tokyo（以下ZIPAIR）は2026年5月8日、保有するボーイング787-8型機について、保有するすべての機体に対して「Starlink」の搭載が完了したと発表しました。【ワンランク上の座席】これが「ジップ・フルフラット」です（写真で見る）「Starlink」は、アメリカの航空宇宙企業スペースX（SpaceX）社が提供する衛星通信システムサービスで、ZIPAIRはボーイング・グローバルサービ