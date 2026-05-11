ウェストハムの主将を務めるイングランド代表FWジャロッド・ボーウェンが、アーセナル戦での判定について「あれがファウルなら、毎週同じようにファウルと判定を下すべきだ。基準はどこにあるんだ？」と語った。10日、イギリスメディア『スカイスポーツ』がコメントを伝えている。ウェストハムは9日、プレミアリーグ第36節でアーセナルをホームに迎えた。試合は83分にレアンドロ・トロサールの得点でアーセナルが先制。それで