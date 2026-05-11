バルセロナのハンジ・フリック監督が、ラ・リーガ連覇の喜びを語るとともに、父の死についても言及した。スペイン紙『マルカ』が伝えた。10日、ラ・リーガ第35節が行われ、バルセロナはホームにレアル・マドリードを迎えた。伝統の一戦である“エル・クラシコ”でバルセロナは引き分け以上の成績を残せば、ラ・リーガ連覇が決定する状況だった。バルセロナはFWラミン・ヤマル、レアル・マドリードはキリアン・エンバペ不在の