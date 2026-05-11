アーセナルのベルギー代表FWレアンドロ・トロサールが、勝利したウェストハム戦後に「残り2試合、きっと良いことが待っている」と喜びを語った。10日、イギリスメディア『スカイスポーツ』がコメントを伝えている。アーセナルは9日、プレミアリーグ第36節で敵地にてウェストハムと対戦した。試合は0−0で迎えた83分、トロサールが得点してアーセナルが先制。後半アディショナルタイム5分には、ウェストハムに右CKの流れから得