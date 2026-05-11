日本将棋連盟は１１日、山本博志五段が一般女性と結婚したと発表した。山本五段は「日頃より将棋界を応援してくださる皆様に感謝を申し上げます。私事で恐縮ではございますが、このたび結婚を致（いた）しました。精進して参りますので、今後とも変わらぬご指導ご鞭撻（べんたつ）のほど、宜しくお願い申し上げます」とコメントした。１９９６年８月生まれ、東京・江東区出身。小倉久史門下。２０１８年４月にプロ入りした。