セルティックに所属する日本代表FW前田大然のパフォーマンスに高評価が与えられている。スコティッシュ・プレミアシップ（スコットランド1部）第36節が10日に行われ、セルティックはレンジャーズと対戦。伝統のオールドファームは9分に先制点を許したが、23分にヤン・ヒョンジュンのゴールで同点に追いつくと、53分には前田がクロスに合わせて勝ち越しゴールを挙げた。さらに、57分にはペナルティエリア内でのこぼれ球に反応