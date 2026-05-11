ブンデスリーガ第33節が10日に行われ、マインツとウニオン・ベルリンが対戦。1−1で迎えた試合終盤に2点を奪ったウニオン・ベルリンが敵地で1−3の勝利を収めた。この結果、4月11日にブンデスリーガ史上初の女性指揮官となったマリー・ルイーズ・エタ暫定監督（34）が、就任4試合目で初白星を手にすることに成功。欧州5大リーグ初の女性監督が、そのサッカー史に新たな1ページを刻んだ。前任者の解任を受け、U19チームからト