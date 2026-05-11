活動を中断していたSHINeeのキーが、約6カ月ぶりの復帰を発表した。ただ、ネット上では賛否が分かれている。【写真】キー、“瓜二つ”の医師母と日本旅行へ5月11日、SHINee公式SNSでは、6月1日にリリース予定の6thミニアルバム『Atmos』のスケジュールフィルムが公開された。この映像でキーは気象キャスターに扮し、カムバック日程を案内している。短く刈り込んだブロンドヘアに、鼻筋を横切るピアススタイルという独特なビジュア