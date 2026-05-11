K-POPアーティストによるライブステージだけでなく、韓国カルチャー全体を体験できるイベントとして注目を集めている「KCON」。5月8日から10日までの3日間、千葉・幕張メッセで「KCON JAPAN 2026」が開催され、多くのK-POPファンが来場した。【関連】「KCON JAPAN 2026」、豪華ラインナップライブはもちろん、韓国コスメやグルメ、ファッション、推し活文化まで、多彩な韓国カルチャーを楽しむ人々の姿が会場のあちこちで見られた