【LEGACYSOUL ロボットマン】 5月13日 予約受付開始予定 タカラトミーは、T-SPARK「LEGACYSOUL」より「LEGACYSOUL ロボットマン」の予約受付を5月13日にタカラトミーモール限定で開始する。 「ロボットマン」は「ミクロマン」が乗り込める大型のロボットで、オリジナルは電動で歩行、変形後は走行も可能だった。2025年の第63回静岡ホビーショーでは膝立ちに可