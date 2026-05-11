石垣島地方気象台によりますと、今日11日午前、沖縄県石垣島地方で、竜巻などの激しい突風が発生したとみられます。竜巻目撃情報石垣島地方気象台によりますと、今日11日、沖縄県石垣島地方で竜巻などの激しい突風が発生したとみられます。9時40分から42分頃、気象台の職員が気象台の南側から北東側に抜けるのを目撃しました。木の葉やごみが旋風の形で舞っていたということですが、竜巻かどうかは不確定とのことです。石垣島地方