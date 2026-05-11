１０日、女子決勝で得点を喜ぶ中国の孫穎莎（そん・えいさ）。（ロンドン＝新華社記者／連漪）【新華社ロンドン5月11日】卓球の世界選手権団体戦は10日、ロンドンで女子決勝が行われ、中国は日本を3-2で下し、2012年大会からの7連覇を達成した。１０日、女子決勝でサーブを放つ日本の橋本帆乃香。（ロンドン＝新華社記者／李穎）１０日、女子決勝で優勝を決め、観衆にあいさつする中国代表。（ロンドン＝新華社記者／連