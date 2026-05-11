約900種類のバラの花が楽しめる三重県桑名市のなばなの里では「バラまつり」が開かれていて、甘い香りとともに色鮮やかに咲き誇る花々が観光客を迎えています。なばなの里のベゴニアガーデンにある約7600平方メートルのバラ園では、香りが強く淡い紫色に染まったものや、花持ちが良く咲き終わりになると中心部分が黄色から白色に変化する品種など、約900種類5000本のバラの花が園内を彩っています。今年は全体的に色づきが良く、ま