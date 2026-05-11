成長の度合いに応じて呼び方が変わる「出世魚」をテーマに日本人の生活や文化との関わりを紹介する展示会がいま、三重県鳥羽市の海の博物館で開かれています。会場には出世魚の代表格ともいえるブリやスズキのほか、ボラやイワシなど5種類の魚を中心に、地域による呼び名の違いや生活の中での関わりなどを紹介する資料約100点が展示されています。このうち、伊勢湾から熊野灘まで三重県の沿岸漁業の中心だったボラはにぎわいの象徴