春夏のお出かけ気分をさらに盛り上げてくれる、とびきりキュートなコラボが実現♡ナルミヤキャラクターズ初となる「サーティワン アイスクリーム」とのコラボレーションアイテムが、2026年5月16日（土）より発売されます。人気フレーバーをイメージしたスペシャルアートには、キャラクターたちのかわいさがぎゅっと詰まっていて、思わず全種類集めたくなるライ