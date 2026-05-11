サッカー天皇杯の三重県代表の座をかけた、三重県サッカー選手権大会の決勝戦が10日、四日市市中央陸上競技場で行われ、ヴィアティン三重とアトレチコ鈴鹿が対戦しました。アマチュア最高峰リーグJFLに所属するヴィアティン三重と、その一つ下のカテゴリーにあたる東海サッカーリーグ1部に所属するアトレチコ鈴鹿の一戦。前半は得点が動かず、むかえた後半。アトレチコ鈴鹿は後半36分にペナルティエリアの手前でフリーキックのチャ