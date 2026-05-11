三重県内に29店舗を展開するスーパーマーケットのぎゅーとらが、キッチンカー事業を新たに始めることになり10日、鳥羽市内で初めて出店しました。キッチンカーはぎゅーとらの味を広く届けようと始めたもので、ぎゅーとら全店で年間75万食以上販売するかつ丼と、1個70円の揚げたてコロッケを中心に販売します。10日は週末でにぎわう鳥羽市のミジュマル公園に初めて出店し、公園を訪れた家族連れらがさっそく揚げたてのコロッケを買