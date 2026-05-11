伊勢神宮で20年に一度行われる式年遷宮に向け、社殿の造営に使われる重要な御用材を外宮に運び入れる「陸曳」が9日から始まりました。「お木曳行事」は、伊勢神宮の20年に一度の式年遷宮で、社殿の建て替えなどに使われる御用材を伊勢市民らがお木曳車に乗せて運ぶ行事です。御用材を奉納する奉仕作業が民俗行事として受け継がれ、500年以上の歴史を持つとされています。9日から、御用材を外宮に向かって運ぶ「陸曳」がはじまり、