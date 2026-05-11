元NMB48の市川美織がプロデュースする新アイドルグループ・FRESH CHARMが、7月5日に東京・渋谷duo MUSIC EXCHANGEでデビューライブ『僕らの未来』を開催する。チケットの抽選申し込みは5月13日23時59分まで受け付けられている。 この新グループは、市川さんがメンバー選定から楽曲、衣装、レッスン方針、ビジュアル、ステージング、ファンコミュニケーションまで総合的にプロデュースログインして続きを読むThe post 市川美織プロ