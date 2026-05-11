アイドルグループ「CANDY TUNE」のメンバー・立花琴未が、口内炎薬『トラフル®︎BBチャージc』新テレビCM「口内え〜ん」篇／「発見！口内炎」篇に起用された。12日より全国で放映開始する。 立花さんは、『トラフル®︎ダイレクトa』のCMに続く、今回で2回目の同シリーズCM出演となる。『口内え〜ん』篇では、立花さんとおそろいの衣装を着たパペット「小こっちゃん」が登場。「できちゃった！口内え〜んログ