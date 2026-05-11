１０日午後９時３０分頃、大阪市中央区にある阪神高速環状線の高麗橋料金所近くで、道路沿いのビルの外壁が崩落。落ちた外壁が走行中のタクシーに衝突した。乗客の２０歳代女性が軽傷を負って病院に搬送され、７０歳代の男性運転手も足の痛みを訴えているという。大阪府警によると、男性運転手が「フェンスが倒れてきた」と１１０番した。現場は料金所入り口手前の道路で、東側にある４階建てビルの外壁が剥がれ落ち、当たった