11日午前10時41分ごろ、鹿児島県で最大震度1を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は奄美大島近海で、震源の深さはおよそ50km、地震の規模を示すマグニチュードは4.5と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度1を観測したのは、鹿児島県の瀬戸内町と天城町、それに伊仙町です。【各地の震度詳細】■震度1□鹿児島県瀬戸内町天城町伊仙町気象庁の発表