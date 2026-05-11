伊勢神宮の社殿を建て替える2033年の式年遷宮に向け、社殿の造営に使われる重要な御用材を外宮に運び入れる「陸曳」が9日から始まり、10日からは神宮の崇敬者らが「特別神領民」として行事に参加しました。「お木曳行事」は伊勢神宮の20年に一度の式年遷宮で、社殿の建て替えなどに使われる御用材を伊勢市民らがお木曳車に乗せて運ぶ行事です。9日から御用材を外宮に向かって運ぶ「陸曳」が始まり10日からは全国の崇敬者でつくられ