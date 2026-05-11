エネルギーや食料価格などの物価高騰を受けて、三重県津市が6月1日からプレミアム付商品券の販売・使用を開始します。物価高騰の影響を受ける市民や事業者の支援に加え、地域経済の活性化を図るもので、プレミアム率は100％。1万円の商品券を5000円で購入できます。購入引換券は5月中旬から下旬にかけて郵送され、6月1日から販売を開始。平日の場合は市内55ケ所ある郵便局で、また、土日祝は大型商業施設や市役所・総合支所で購入