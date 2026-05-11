G7伊勢志摩サミットの関連行事として、2016年に三重県桑名市で開催されたジュニア・サミットから10周年を迎えたのを記念したシンポジウムが9日、桑名市で開かれました。ジュニア・サミットはG7伊勢志摩サミットの関連行事として、G7各国から高校生が参加。社会の課題について議論したり、日本文化を学んだりして交流しました。シンポジウムはサミットの意義を振り返り、さらなるグローバル化について考えてもらおうと開かれたもの