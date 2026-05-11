音楽を愛する人たちが集い、音楽の力でまちの活性化を図ろうと9日、三重県津市の中心部でジャズの演奏を楽しむイベントが開かれました。2015年から開かれている恒例のイベントで、今年はこれまでの会場を一部変更し「津ぅジャズフェスティバル」と名称も新たに開かれました。9日は市内中心部の公園やカフェなど8カ所を会場に、県内外からゲスト出演を含む40組のミュージシャンが演奏を披露しました。このうち、唯一屋外の会場とな