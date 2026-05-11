小学生たちが三重県内トップを目指してしのぎを削るサッカー大会が10日から始まりました。熱戦を繰り広げたのは、県内のサッカーチーム103チームに所属する、小学5年生以下の選手たちです。JA共済カップ三重県少年サッカー大会は、JA共済が毎年開催しているもので、今年は県内11の会場に分かれて3日間の日程で行われています。初日の10日、四日市市内のグラウンドでは7試合が行われ、勝ち上がった1チームが来週の試合に駒を進めま