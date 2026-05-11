国内外のトップ選手が熊野路を駆け抜ける自転車ロードレース「第26回ツール・ド・熊野」が、7日から4日間、東紀州地域や和歌山県南部で開催されました。この大会は、国際自転車競技連合・UCI公認の国際レースで、国内有数の大会として知られています。9日行われた第3ステージには、海外5チームを含む16チーム、57人の選手が出走。三重県熊野市の熊野スカイパーク球場を発着点とする、全長107.7キロの山岳コースで競われました。丸