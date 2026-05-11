「老後資金のために、1日でも長く働き続けよう」――。そう考えて再雇用や定年後の就労を選んでいる人は多いはずでしょう。しかし、なかには働き続けることで、本来もらえるはずの年金が数十万円単位でカットされているケースも。本記事では高橋さん（仮名）の事例とともに、特別支給の老齢厚生年金について、FP相談ねっと・認定FPの小川洋平氏が解説します。※本記事は実話をベースに構成していますが、プライバシー保護のため、